فاكهة مهملة تقلل فرص الإصابة بـ قرحة المعدة.. تعرف عليها

2. الفجل

يحتوي الفجل على الألياف التي تساعد في الهضم وامتصاص الزنك والمعادن الأخرى.

3. التفاح

يساعد تناول تفاحة كل يوم في تقليل فرص الإصابة بـ

، ويحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد التي تمنع نمو جرثومة المعدة التى تكون سببًا رئيسيًا لقرحة المعدة.