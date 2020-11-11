فاكهة مهملة تقلل فرص الإصابة بـ قرحة المعدة.. تعرف عليها

أعراض القرحة
أما عن أعراض قرحة المعدة الشائعة فهى وفقا لموقع هيلث هى عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل وعدم الراحة عند الأكل أو الشرب وآلام المعدة التي توقظك في الليل والشعور بالشبع بسرعة .
ويساعد الاكتشاف المبكر لقرحة المعدة او الاثنى عشر في تجنب تدهور الحالة والتخلص من المعاناة سريعا والتمكن من العلاج فى مدة أقصر.
طرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة...
وبعيدًا عن أسباب وأعراض القرحة إليك أبرز الطرق الطبيعية لعلاج قرحة المعدة...
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1. القرنبيط
يحتوي القرنبيط
، على مادة السلفورافان ومركبات تدمر البكتيريا في الجهاز الهضمي
2. الفجل
يحتوي
الفجل على الألياف التي تساعد في الهضم وامتصاص الزنك والمعادن الأخرى.
3. التفاح
يساعد تناول تفاحة كل يوم في تقليل فرص الإصابة بـ قرحة المعدة، ويحتوي التفاح على مركبات الفلافونويد التي تمنع نمو جرثومة المعدة التى تكون سببًا رئيسيًا لقرحة المعدة.