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فن

بعد صورها الرومانسية مع محمد فراج.. بسنت شوقي تتصدر تريند جوجل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة بسنت شوقي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد صور رومانسية جمعتها بـ خطيبها الفنان محمد فراج.

خطفت بسنت شوقي، في مهرجان الجونة بمجموعة من الإطلالات الجذابة اللافتة، فهي من الفنانات التي حرصت على الحضور للمهرجان في دورته الرابعة لعام 2020.

كما تألق محمد فراج برفقتها بأحدث صيحات البدل السوداء والنبتي، كما لفت الأنظار بلحيته الطويلة.

يذكر أن كشفت بسنت شوقي، عن وجودها ضمن مسلسل "لية لأ" قائلة: أنا سمعت عن المسلسل في الأول وكان نفسي اشارك فيه، وتابعت: مريم نعوم مشرفة على كتابة المسلسل ومريم أبو عوف المخرجة، وعشان كدا كان نفسي اشارك فيه.


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