خبير سياسي: ترامب سيستمر كشخص وظاهرة بعد خروجه من الرئاسة

كشف الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل في مرحلة عدم استقرار وفوضى في حالة حدوث تغيير في نتيجة الانتخابات. أي





وأضاف كمال، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب كشخص وظاهرة سيستمر حتى بعد خروجه، لافتا إلى أن الحزب الجمهوري في أمريكا أصبح ممثلا في ترامب.





وأكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الأمريكي، أن دونالد ترامب يفكر في إنشاء قناة تلفزيونية منافسة لفوكس نيوز.





وتابع أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الأمريكي، أن جون بايدن من الممكن أن يستعين في إدارته وأعضاء من الحزب الجمهوري، لافتا إلى أن كل الانتخابات في العالم بما فيها أمريكا يحدث فيها قدر من التجاوز.





وأكمل الدكتور محمد كمال، أن أنه قد يكون هناك صخب وضجيج من الادارة الأمريكية ولا بد من اتخاذ اجراءات لتحييد هذا الصخب، مؤكدا أن النظام الانتخابي في أمريكا الممثل في المجمع الانتخابي غير ديمقراطي.



