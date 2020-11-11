17.8 مليار جنيه أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية سبتمبر الماضي

بعد تعديل بعض أحكامه.. قانون مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر يمتد للمشروعات المتوسطة.. ورئيس الرقابة المالية يؤكد: تمثل ما يزيد على 70% من الاقتصاد المصري.. وسيستفيد منه 3.11 مليون مشروع