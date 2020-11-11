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ديني

اليوم.. جامعة الأزهر تفتتح معرضا للكتاب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
تقيم جامعة الأزهر معرضا للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين.

وأوضح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أن المعرض يقام في مقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر، مشيرا إلى أن الجامعة تحرص على إقامة هذا المعرض السنوي لتيسير الحصول على إصدارات الهيئة العامة للكتاب بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين، وأن فعاليات المعرض ستبدأ من ١١ نوفمبر وتستمر حتى ٢٥ من نوفمبر ٢٠٢٠.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس جامعة الأزهر الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة وللدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، لتعاونهم المثمر في إقامة هذا المعرض.

وأضاف أن المعرض يستهدف خلق حالة من الثراء الثقافى والمعرفي لدى طلاب وطالبات الجامعة، بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع  وتحصيل العلوم المختلفة.

وأكد أن القراءة هي الأداة والوسيلة الأقوى التي تفتح للطلاب آفاقا جديدة تساعدهم على توسيع مداركهم وتنمي لديهم الجوانب البحثية، وتجعلهم أكثر قدرة على الإسهام بشكل إيجابي في المجتمع، وتنمي الحس الوطني وترسخ قيم الانتماء وحب الوطن.

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