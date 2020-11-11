إشادة برلمانية بافتتاح أول دار لضحايا الإتجار بالبشر في مصر.. برلمانيون: له مردود إيجابي للقضاء على زواج القاصرات.. ويؤكدون أهمية الرقابة من جانب الأسرة

أول دار لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر

تعليم النواب تطالب بإطلاق حملات توعوية ضد الإتجار في البشر

برلمانية توضح دوره في التصدي لزواج القاصرات

حقوق النواب تدعو لإعداد أعمال درامية تحارب الزواج المبكر



افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن و السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وسيفن أولينج سفير الدنمارك في القاهرة، ولوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والدكتور أحمد محمد فتحي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري بالقليوبية أول دار إيواء لضحايا جريمة الاتجار بالبشر فى مصر.





الأمر الذي أشادت به عدد من أعضاء مجلس النواب المتخصصين فى مجال حقوق الإنسان والتعليم وأعضاء المجلس القومى للمرأة، مؤكدين أن مصر بذلت ومازالت تبذل جهودًا مضنية للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر والتي تعد انتهاكًا سافرًا للإنسانية.





كما أبدى النواب استحسانهم بشأن افتتاح أول دور لضحايا جرائم الاتجار بالبشر ودورها في إعادة دمج الضحايا و تهيئتهم للعودة إلى الحياة بعد تجربتهم المريرة.





في البداية قالت النائبة، آمنة نصير عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن أي عمل يحوي مشاكل الإنسانية أقدرهُ واحترمهُ أيما الاحترام ، لأن الإنسانية تحتاج أن يقف الإنسان العاقل الناضج الذي لديه إمكانيات أن يحمي هذا الإنسان من عاديات الزمان.





وتابعت النائبة حديثها:" إن إنشاء مثل هذه الدور سيكون له مردود إيجابي خاصة لفئة زواج القاصرات حيث أنها ستعمل على تهيئتهم من واقع تجربتهم المؤلمة للعودة لممارسة حياتهم مرة أخري.





وطالبت عضو لجنة الشئون الإفريقية بضرورة التركيز علي الحد من هذه الظاهرة على وجه الخصوص، حيث إن زواج القاصرات يُعد جريمة و لابد أن يُشدد القانون عليها وأن تُحترم البنت في بيت أبيها ، إضافة إلي احترامها في تعليمها وتثقيفها وفي نضجها ولا يُفرض عليها أي أمر يتعارض مع طفولتها.





وأعربت عضو لجنة الشئون الإفريقية عن تقديرها لهذه الخطوة الجميلة مضيفة إلي تمنيها أن يكون لديهم من الإمكانيات لهذا العمل ما تستحق عليه كل التقدير والاحترام.





من جانبها قالت النائبة، ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن المجلس القومي دائمًا وأبدًا يهتم بقضايا ذات أهمية كبيرة ، أهمها دور الإيواء لضحايا الإتجار بالبشر والتي ستكون بمثابة الحضن الدافىء لمن ضاقت بهم الحياة ولكل شخص يتم الضغط عليه من قبل الآخرين، وهذه مشاركة فعالة لمعالجة هذه النوعية وهذا أمر جيد ولابد من تدريب كل الجهات المعنية للقيام بأشياء مماثلة.





وأشارت عضو لجنة التعليم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من عمل حملات للتوعية، والتوعية هنا لن تقتصر علي الأهالي فقط بل لابد من التوعية الشديدة سواء عن طريق الجمعيات، الإعلام، الصحافة والمجلس القومى للمرأة.





وتابعت النائبة حديثها قائلة:" إن زواج القاصرات من أهم الظواهر المنتشرة فى الوقت الحالي، ومنذ فترة طويلة لا نكف عن المناداة بهذه الظاهرة سواء عن طريق المجلس القومي للمرأة أو مجلس النواب، لأن هذا يكون له الكثير من الآثار السلبية التي يجب الوقوف عليها و بذل الجهود للحد منها.





وفى السياق ذاته عبرت النائبة، مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن استحسانها بشأن افتتاح أول دور لإيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، فبوجود دار للإيواء شيء مهم حيث أنه في السابق نتجت العديد من المشكلات التى ترتبت علي جرائم الاتجار بالبشر

والمجلس القومى للمرأة قد عرض عليه الكثير من هذه المشاكل منها: إثبات النسب والطلاق بعد الزواج وغيرها الكثير من المشاكل .





وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إن الفتاة قد تتزوج في سن الخامسة أو السادسة عشر من عمرها وأحيانًا يتم طلاقها قبل سن الثامنة عشر دون وجود قسيمة للزواج وهذا من شأنه يعرضها لكثير من المشاكل والعقد النفسية ، حيث إن الفتاة تكون غير مؤهلة لتحمل المسئولية ، فبوجود دار يتم فيها تأهيل الفتيات التي تم الإتجار بهم والمساس بحياتهم، تساعدهم علي أن يتقبلوا الحياة ويُقبلوا عليها ويندمجوا في المجتمع مرة أخري.





وأوضحت أن تلك الدور سوف تعمل على حل الكثير من المشاكل والتحديات التى تواجهها الفتيات الذين تعرضوا للزواج المبكر ، مضيفة إلي أن هذه هي البداية حيث إنهم في السابق لم يكن هناك أي ملجأ يلجئون إليه، ومشاكل الزواج المبكر ستكون من أولوياتنا الفترة القادمة داخل البرلمان.





وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان بضرورة عمل الكثير من دور الإيواء في شتى المحافظات وذلك لتأهيلهم واجتماعيا ونفسيا للاندماج داخل المجتمع ، وتأهيلهم اقتصاديا من خلال تدريبهم علي العمل بحرفة ما وذلك لعدم تعليمهم بالقدر الكافى بشكل يجعلهم قادرين علي مواجهة سوق العمل، لذا لابد من تدريبهم جيدا.





وتابعت النائبة حديثها قائلة:" إن هذه الظاهرة تعد ثقافة مجتمعية ، لذا فإنها تستغرق وقتًا طويلًا في القضاء عليها، فلابد من كل مؤسسات الدولة أن تتكاتف وجعل التعليم جزء من القضاء علي هذه الثقافة".





كما قالت أن الإعلام له دور كبير بهذا الشأن فهو بمثابة الأداة الفعالة فى تغيير ثقافة مجتمع ما وتشكيل وجدانه بالإضافة إلي ضرورة بث أعمال درامية تبرز قيمة المرأة المتعلمة القادرة علي القضاء علي التحديات التي تواجهها.





وأضافت أن مؤسسات المجتمع المدني حيث تحمل علي عاتقها دورًا كبيرًا، المجلس القومي للمرأة من خلال حملات التوعية، وأخيرًا الخطاب الديني وذلك لما له من تأثير كبير يساهم في تغيير ثقافة المجتمع بشكل سريع كوننا شعب مُتدين بطبيعته.





و أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بافتتاح أول دار إيواء لضحايا جريمة الاتجار بالبشر فى مصر ، حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها لافتتاح دار الإيواء، مؤكدة ان مصر بذلت ومازالت تبذل جهودًا مضنية لتقويض تلك الجريمة التى تُعد انتهاكاً سافراً للإنسانية .





وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن جريمة الاتجار بالبشر هى جريمة عالمية ، والمجلس يعد أحد الأطراف المعنية في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، التى بذلت جهود كبيرة عبر السنوات الماضية شارك المجلس فى جميع خطواتها ، حيث يتلقي مكتب شكاوى المرأة شكاوى الاتجار بالبشر سواء عبر الخط الساخن 15115 او من خلال المقابلة الشخصية و تقديم الدعم القانونى والنفسي .



