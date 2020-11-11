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ديني

اليوم.. تسكين الفرقة الرابعة بمدينة الأزهر الجامعية بأسيوط

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
صرح ربيع هاشم عبدالعال رئيس الإسكان بالمدينة الجامعية للطلاب بأسيوط، بأنه بناء على تعليمات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، سوف يتم تسكين طلاب الفرقة الرابعة " ممتاز "وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 2020/11/11م.


ويسكن اليوم، طلاب كليات أصول الدين و الشريعة والقانون والتربية ويوم الخميس الموافق 2020/11/12م لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وباقي الكليات سوف يتم تسكينها تباعًا وذلك مراعاة للاجراءات الاحترازية لعدم التزاحم.


وشددت إدارة المدينة علي جميع الطلاب، ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويمنع أي طالب من الدخول بدونها.


وتقدمت جامعة الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وعمداء كليات الفرع، بخالص العزاء والمواساة، لأسرة الطالبة مي السيد عبدالعال، الطالبة بكلية التربية بنات، التى لبت نداء ربها اليوم إثر حادث قطار بمحطة أسيوط.


وقام الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بتوجيه وفد من فرع الجامعة لمستشفى الشاملة بأسيوط،  لإنهاء إجراءات إخراج الجثمان، كما تم توفير سيارة إسعاف لنقل الطالبة للدفن بمسقط رأسها.


ودعت الجامعة، الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلها وزملاءها ومحبيها الصبر والسلوان.
اليوم.. تسكين الفرقة الرابعة بمدينة الأزهر الجامعية بأسيوط

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