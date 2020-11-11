اليوم.. تسكين الفرقة الرابعة بمدينة الأزهر الجامعية بأسيوط

صرح ربيع هاشم عبدالعال رئيس الإسكان بالمدينة الجامعية للطلاب بأسيوط، بأنه بناء على تعليمات الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، سوف يتم تسكين طلاب الفرقة الرابعة " ممتاز "وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 2020/11/11م.









ويسكن اليوم، طلاب كليات أصول الدين و الشريعة والقانون والتربية ويوم الخميس الموافق 2020/11/12م لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وباقي الكليات سوف يتم تسكينها تباعًا وذلك مراعاة للاجراءات الاحترازية لعدم التزاحم.









وشددت إدارة المدينة علي جميع الطلاب، ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويمنع أي طالب من الدخول بدونها.







