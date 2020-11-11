احذر منها .. أعراض إصابة الأطفال بفيروس كورونا









يصاب معظم الأطفال بأعراض خفيفة أو لا يصابون بأي أعراض على الإطلاق ويصاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة هم أقل عرضة للإصابة مقارنة بالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 سنة فأكثر.





يعد الأطفال أقل عُمْرا من السنة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض شديدة في حال العدوى بفيروس كورونا كوفيد-19 مقارنة بالنسبة للأطفال الذين يتم إدخالهم للمستشفى، فإن نسبة إدخالهم للعناية المركزة مماثلة لنسبة البالغين كما أن الأطفال المصابين بأمراض مزمنة أكثر عرضة للمرض الشديد في حال أصيبوا بكوفيد 19.



