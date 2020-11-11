احذر منها .. أعراض إصابة الأطفال بفيروس كورونا

يعد كل الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، ولكن يختلف تأثر الأطفال به من شخص لآخر وليس كلهم معرضون للمعاناة من خطر حقيقي مثل الكبار. .
يصاب معظم الأطفال بأعراض خفيفة أو لا يصابون بأي أعراض على الإطلاق ويصاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة هم أقل عرضة للإصابة مقارنة بالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 20 سنة فأكثر.
يعد الأطفال أقل عُمْرا من السنة أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض شديدة في حال العدوى بفيروس كورونا كوفيد-19 مقارنة بالنسبة للأطفال الذين يتم إدخالهم للمستشفى، فإن نسبة إدخالهم للعناية المركزة مماثلة لنسبة البالغين كما أن الأطفال المصابين بأمراض مزمنة أكثر عرضة للمرض الشديد في حال أصيبوا بكوفيد 19.
أعراض فيروس كورونا
ولم يظهر على الأطفال أي أعراض معروفة لـ فيروس كورونا المستجد كـ من الحمى والسعال والتغيرات في الرائحة أو الذوق، ولكن ظهر على الأطفال الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد مشاكل في المعدة والقئ والإسهال بنسبة تصل إلى 97 في المائة.
وفقا لموقع هيلث يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين ارتداء أقنعة الوجه ولا تكون أغطية الوجه بالضرورة فعالة في منع الأطفال من الإصابة بـ COVID-19 ، بقدر ما هي فعالة في منع انتقال COVID-19.
يجب أن يوضع قناع الوجه بشكل مريح على أنف وفم طفلك دون أي فجوات ويجب ألا يعيق قدرته على التنفس بشكل مريح بأي شكل من الأشكال.