تعليق عزت العلايلي بعد اختيار اسمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي

علّق الفنان القدير عزت العلايلي، على إطلاق دورة مهرجان الإسكندرية السينمائي باسمه هذا العام، قائلاً: "الحمد لله، ربنا يسترها، ويكملها بالستر، ونبقى عند حسن ظن الناس دائٔمًا وهذا أمل كل فنان".
واستطرد العلايلي، في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلًا: "لازم نفضل عند حسن الظن لكل الناس حتى لو التاريخ طويل لأن هذه الأمنية تتعاظم كلما تقدم الفنان عمرًا وفي مسيرته الفنية.. لأن المسؤولية بتكتر أكتر وأكتر وهي مسؤولية رهيبة".
وحول اختيار اسمه لإطلاقه على دورة مهرجان الاسكندرية السينمائي قال العلايلي: "مش عارف اققول إيه حاجة كبيرة جدًا.. أرجو أكون قدها .. هو تقدير أحمد ربنا عليه وأصلي وأشكر الله".
وحول أقرب الأفلام لقلبه في مسيرته الفنية قال: "هختار اثنيين أولهم فيلم "الأرض" ثم "السقا مات" وأنا كنت على صلة بالراحل يوسف السباعي وهو كاتب قصة فيلم "السقا مات" وكنت عزمته في عرض خاص قبل الجماهير انبسط جدًا من الفيلم وتحدثنا في كافة الجوانب وركزنا في قصة الموت ولم يمر أسبوع حتى لقي حتفه مقتولًا .. وكان وقتها اتكلم كتير عن الموت كتير أوي لدرجة أني قلتله إسكت كفاية كلام عن الموت.. قلي وقتها "مهما الانسان عمل هتيجي لحظة " هوب " هيموت " وكلمة " هوب فضلت معلمة في دماغي لحد دلوقتي وبقول ياااه ياااه وكنت بسال نفسي إيه الاحساس القدري الي عنده ده ؟ ".