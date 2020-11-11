تعليق عزت العلايلي بعد اختيار اسمة لمهرجان الإسكندرية السينمائي

علّق الفنان القدير عزت العلايلي ، على إطلاق دورة مهرجان الإسكندرية السينمائي باسمه هذا العام، قائلاً: "الحمد لله، ربنا يسترها، ويكملها بالستر، ونبقى عند حسن ظن الناس دائٔمًا وهذا أمل كل فنان".





واستطرد العلايلي، في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلًا: "لازم نفضل عند حسن الظن لكل الناس حتى لو التاريخ طويل لأن هذه الأمنية تتعاظم كلما تقدم الفنان عمرًا وفي مسيرته الفنية.. لأن المسؤولية بتكتر أكتر وأكتر وهي مسؤولية رهيبة".





وحول اختيار اسمه لإطلاقه على دورة مهرجان الاسكندرية السينمائي قال العلايلي: "مش عارف اققول إيه حاجة كبيرة جدًا.. أرجو أكون قدها .. هو تقدير أحمد ربنا عليه وأصلي وأشكر الله".





وحول أقرب الأفلام لقلبه في مسيرته الفنية قال: "هختار اثنيين أولهم فيلم "الأرض" ثم "السقا مات" وأنا كنت على صلة بالراحل يوسف السباعي وهو كاتب قصة فيلم "السقا مات" وكنت عزمته في عرض خاص قبل الجماهير انبسط جدًا من الفيلم وتحدثنا في كافة الجوانب وركزنا في قصة الموت ولم يمر أسبوع حتى لقي حتفه مقتولًا .. وكان وقتها اتكلم كتير عن الموت كتير أوي لدرجة أني قلتله إسكت كفاية كلام عن الموت.. قلي وقتها "مهما الانسان عمل هتيجي لحظة " هوب " هيموت " وكلمة " هوب فضلت معلمة في دماغي لحد دلوقتي وبقول ياااه ياااه وكنت بسال نفسي إيه الاحساس القدري الي عنده ده ؟ ".