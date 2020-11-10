وزيرة التعاون الدولي تتحدث عن التوقعات حول الاقتصاد المصري في 2021.. فيديو

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، إن النمو الاقتصادي في مصر لسنة 2020 ايجابي ويستمر في النمو أيضا في 2021 لافته الي ان مصر منفردة في المنطقة بهذا التطور الإيجابي .





وأضافت رانيا المشاط خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان الاصلاحات التي تمت والمشروعات التي تمت في البنية التحتية والمشروعات القطاعية هي التي ساعدت مصر علي الاستمرار في النمو .





وأوضحت رانيا المشاط ، ان المحفظة الجارية قيمتها 25 مليار دولار تم إنفاقها في مشروعات متعددة استمر العمل فيها أثناء جائحة فيروس كورونا ومنها النقل والكهرباء والإسكان وكان لها مردود إيجابي في النمو . إنفاقهاأثناءوالإسكانإيجابي





وتابعت : ان صباح اليوم قبل إطلاق تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد المصري كان هناك لقاء وتم التأكيد فيه علي ان هناك مشروعات هامة قامت بتمويلها المؤسسات وتعتبر نماذج مهمة لتكرارها في بلاد اخري .



