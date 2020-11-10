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رياضة

أخبار الرياضة| الوداد يعلن ضم صفقة الأهلي.. وحقيقة تولي حسن شحاتة رئاسة الزمالك

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:47 م
حسن شحاته
حسن شحاته
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مجدي سلامة
نشر "صدى البلد" مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية والعربية ، والتي جاءت على مدار اليوم الثلاثاء ، وذلك من خلال السطور التالية..


أعلن نادي الوداد المغربي لكرة القدم، عن عودة مهاجمه السابق أيوب الكعبي لصفوف الفريق، قادما من هيبي فورتشن الصيني.


 اتفق مسئولو نادي الزمالك مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة البرتغالي باتشيكو على رحيل الثلاثي محمد عنتر ومحمد حسن وكريم بامبو عن الفريق.


كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة حقيقة ما تردد عن إمكانية تولي حسن شحاتة أو حازم إمام رئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.


قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، مد فترة القيد المحلي إلى 30 نوفمبر الجاري، أى بعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وجه الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تصريحات نارية ضد نجم فريق البلوجرانا ، الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال حوار أجراه مع صحيفة ديبورتيفو الإسبانية .


قرر مسئولو مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار الااستغناء عن 21 لاعبا من قوام الفريق الأساسي قبل إرسال القائمة الأولى بساعات قليلة .


قرر المهندس هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاديين الدولى والأفريقى للكرة القدم، عدم الترشح فى انتخابات الاتحاد الأفريقى القادمة على منصب الرئاسة.

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