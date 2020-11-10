حقوق النواب تدعو لإعداد أعمال درامية تحارب الزواج المبكر

عبرت النائبة، مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن استحسانها بشأن افتتاح أول دور لإيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، فبوجود دار للإيواء شيء مهم حيث أنه في السابق نتجت العديد من المشكلات التى ترتبت علي جرائم الاتجار بالبشر والمجلس القومى للمرأة قد عرض عليه الكثير من هذه المشاكل منها: إثبات النسب والطلاق بعد الزواج وغيرها الكثير من المشاكل .





وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إن الفتاة قد تتزوج في سن الخامسة أو السادسة عشر من عمرها وأحيانًا يتم طلاقها قبل سن الثامنة عشر دون وجود قسيمة للزواج وهذا من شأنه يعرضها لكثير من المشاكل والعقد النفسية ، حيث أن الفتاة تكون غير مؤهلة لتحمل المسئولية ، فبوجود دار يتم فيها تأهيل الفتيات التي تم الإتجار بهم والمساس بحياتهم، تساعدهم علي أن يتقبلوا الحياة ويُقبلوا عليها ويندمجوا في المجتمع مرة أخرى.





واوضحت أن تلك الدور سوف تعمل على حل الكثير من المشاكل والتحديات التى تواجهها الفتيات الذين تعرضوا للزواج المبكر ، مضيفة إلي أن هذه هي البداية حيث أنهم في السابق لم يكن هناك أي ملجأ يلجئون إليه، ومشاكل الزواج المبكر ستكون من اولوياتنا الفترة القادمة داخل البرلمان.









وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان بضرورة عمل الكثير من دور الإيواء في شتى المحافظات وذلك لتأهيلهم واجتماعيا و نفسيا للاندماج داخل المجتمع ، وتأهيلهم اقتصاديا من خلال تدريبهم علي العمل بحرفة ما وذلك لعدم تعليمهم بالقدر الكافى بشكل يجعلهم قادرين علي مواجهة سوق العمل، لذا لابد من تدريبهم جيدا.





وتابعت النائبة حديثها قائلة:" إن هذه الظاهرة تعد ثقافة مجتمعية ، لذا فانها تستغرق وقتًا طويلًا في القضاء عليها، فلابد من كل مؤسسات الدولة أن تتكاتف وجعل التعليم جزء من القضاء علي هذه الثقافة ، كما أن الإعلام له دور كبير بهذا الشأن فهو بمثابة الأداة الفعالة فى تغيير ثقافة مجتمع ما وتشكيل وجدانه.









واضافت أن هناك ضرورة بث أعمال درامية تبرز قيمة المرأة المتعلمة القادرة علي القضاء علي التحديات التي تواجهها . إضافة إلي مؤسسات المجتمع المدني حيث تحمل علي عاتقها دورًا كبيرًا ، المجلس القومي للمرأة من خلال حملات التوعية ، و أخيرًا الخطاب الديني وذلك لما له من تأثير كبير يساهم في تغيير ثقافة المجتمع بشكل سريع كوننا شعب متدين بطبيعته.









جاء ذلك بعد أن أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بافتتاح أول دار إيواء لضحايا جريمة الاتجار بالبشر فى مصر ، حيث أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها لافتتاح دار الايواء ، مؤكدة ان مصر بذلت ومازالت تبذل جهودا مضنية لتقويض تلك الجريمة التى تعد إنتهاكا سافرا للإنسانية .





وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن جريمة الاتجار بالبشر هى جريمة عالمية ، والمجلس يعد أحد الأطراف المعنية في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، التى بذلت جهود كبيرة عبر السنوات الماضية شارك المجلس فى جميع خطواتها ، حيث يتلقي مكتب شكاوى المرأة شكاوى الاتجار بالبشر سواء عبر الخط الساخن 15115 او من خلال المقابلة الشخصية و تقديم الدعم القانونى والنفسي .





وأضافت رئيسة المجلس ان زواج القاصرات يعد من اكثر جرائم الاتجار بالبشر حيث أن هناك ما يقرب من 111 ألف طفلة من عمر 13 إلى 17 عامًا، تجبر على الزواج سنويًا، موضحة أن تلك الدور سوف تعمل على إعادة دمج الضحايا و تهيئتهم للعودة إلى الحياة بعد تجربتهم المريرة.



