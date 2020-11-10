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رياضة

قرار جديد من اتحاد الكرة لصالح الأهلي والزمالك بسبب نهائي أفريقيا.. تفاصيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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يسري غازي
قرر اتحاد الكرة مد فترة القيد المحلي للأندية ليوم 30 نوفمبر الحالي بعد تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا حتى 27 نوفمبر الحالي بين الأهلى والزمالك .

وتضمن قرار اتحاد الكرة الى أنه الحاقا لمنشور القيد الصادر فى 7 / 10 /2020 وبناء على تأخر بداية الموسم الجديد 20 20 / 2021 لشهر ديسمبر القادم وتسهيلا على الاندية المصرية وخاصة ناديى الاهلى والزمالك المشاركين فى نهائى دورى ابطال افريقيا فقد تقيرر مدة فترة تسليم القوائم المحددة فى المنشور المشار اليه لتصبح كالتالى : 
القسم الاول 
القائمة الاولى حتى يوم الاثنين 30 / 11/ 2020
القائمة الاضافية حتى الاحد 6 / 12/ 2020

القسم الثانى 
القائمة الاضافية حتى الثلاثاء 24 / 2020

القسم الثالث 
القائمة الاضافية حتى الاحد 29 / 11 / 2020

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على تنفيذ توصيات لجنة الأندية التي تخدم مصلحة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية في النسخة الجديدة في ظل الظروف الراهنة تحت وطأة فيروس كورونا المستجد.

وأبرز القرارات التي استقر عليها الكاف هي زيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية للموسم الجديد لـ 40 لاعبًا بدلا من 30 لاعبًا بسبب تداخل مواعيد انطلاق البطولات مع فترات القيد التي تمر بمرحلة عدم استقرار في كل اتحاد محلي بسبب ظروف إنهاء المسابقات بشكل طارئ في الموسم المنصرم.

وقرر «الكاف» مد فترة القيد للأندية المعفية من الدور التميدي ليوم 30 نوفمبر المقبل خاصة بعد تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا ليوم 27 نوفمبر.

وأغلق الكاف الباب أمام تأجيل أي مباراة في البطولات الموسم المقبل ما دام الفريق يتوفر به 11 لاعبًا و4 بدلاء جاهزين للعب والفريق الذي يتخلف عن السفر يعتبر مهزوما بنتيجة 2-0، وهي الشروط التي طبقها أيضًا على التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة.
قرار جديد من اتحاد الكرة لصالح الأهلي والزمالك بسبب نهائي أفريقيا.. تفاصيل

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