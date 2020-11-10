وزير التعليم: تعبنا من الشائعات.. وإلغاء العام الدراسي أمر غير مطروح ..فيديو

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، شائعة تغريم ولى الأمر ماليًا ٤ آلاف جنيه في حالة عدم التزام ابنه الطالب بارتداء الكمامة.





وقال طارق شوقي في مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، "تعبنا من الشائعات، وجميعنا نقع فريسة سهلة جدا لمن يحاول استنزافنا ".





وأضاف طارق شوقي " لدي صفحة رسمية على فيسبوك وهناك صفحة رسمية للوزارة وأي معلومة تخرج خارج هذا الإطار تعتبر شائعة ".





وتابع طارق شوقي " هناك محاولات مستميتة لإفشال العام الدراسي المصري ويتم سؤالنا كل يوم نفس السؤال، وسوف تستمر الدراسة في مصر بكورونا أو بدون كورونا ولدينا ادوات لإكمال العملية التعليمية سواء ذهب الطلاب إلى المدرسة او المنزل".



