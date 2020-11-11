تعرف على سبب استدعاء جنرال موتورز لسياراتها

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن حملة لاستدعاء أكثر من 217 ألف سيارة في كل الولايات المتحدة الأمريكية.





وكشفت جنرال موتورز أن العيب يحتاج إلى إصلاح من قبل تجارها، والطرازات المستدعاة هي Buick Enclave و كاديلاك XT5 ، XT6 و Chevrolet Traverse و GMC أكاديا، وسوف تغطي حملة الاستدعاء 2781 مركبة ، يقدر أن 140 منها بها عيوب.





في الوثائق الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة ، وتم توضيح أنه عند مستويات الوقود المنخفضة ، قد لا يتلقى المحرك كمية كافية من الوقود.





مما قد يؤدي إلى التوقف يؤدى ذلك إلى مجموعات مضخة الوقود التي تم إنتاجها مع نتوءات داخل أنبوب الخلط ، والتي تمنع نقل الوقود من الجانب الثانوي إلى الجانب الأساسي للخزان.





وقالت الهيئة إنه بسبب خلل من جانب المزود، فإن بعض خراطيم التهوية الخاصة بخزانات الوقود تنشق بعد الاستخدام المطول مضيفة إنه خطر مخفي، وسيتم سحب بعض موديلات باوغون المصنعة .





ومن الواضح أن جنرال موتورز لم تكن على علم بأي حوادث أو إصابات متعلقة بهذا العيب لقد أبلغت التجار بالفعل والخطوة التالية هي التواصل مع مالكي المركبات المتضررة، تاريخ إخطار المالك المخطط له هو 30 نوفمبر ، وهو أيضا الموعد المتوقع لبدء الاستدعاء.