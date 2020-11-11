تعطل كوبري الشيخ يونس الكهربائي منذ مارس الماضى يثير غضب أهالى قنا

استغاث المواطن بهاء الشريف ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تعطل السلم الكهربي لعدة شهور .









ويقول فى رسالته : نعانى من تعطل السلم الكهربي، منذ مارس الماضى، دون مساع لإصلاحه وصيانته، الأمر الذي يرهق كبار السن والسيدات، بسبب تعطله.













وأضاف : تعطل السلم الكهربي لعدة أشهر ، وهو ما يرهق المواطنين، بسبب ارتفاعه، خاصة الذين يترددون عليه لقضاء مصالحهم بين شرق المدينة وغربها.









وناشد المسئولين سرعة الاستجابة وإجراء أعمال الصيانة للكوبري لتشغيله رأفة بالأهالى .









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