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بين الناس

تعطل كوبري الشيخ يونس الكهربائي منذ مارس الماضى يثير غضب أهالى قنا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن بهاء الشريف ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تعطل السلم الكهربي لعدة شهور .    


 ويقول فى رسالته :  نعانى من  تعطل السلم الكهربي، منذ مارس الماضى، دون مساع لإصلاحه وصيانته، الأمر الذي يرهق كبار السن والسيدات، بسبب تعطله.



وأضاف : تعطل السلم الكهربي لعدة أشهر ، وهو ما يرهق المواطنين، بسبب ارتفاعه، خاصة الذين يترددون عليه لقضاء مصالحهم بين شرق المدينة وغربها.


وناشد المسئولين سرعة الاستجابة وإجراء أعمال الصيانة للكوبري  لتشغيله  رأفة بالأهالى .


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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