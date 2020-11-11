سعر الذهب اليوم 11-11-2020

ننشر أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020.
وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا مابين 817 و 819 جنيهًا.
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وبلغ سعر الجرام عيار 24 ما بين 934 و 936 جنيهًا.
ووصل سعر الجرام عيار 18 ما بين 700 و 702 جنيه.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6552جنيهًا.
وبلغ سعر الذهب عالميا 1876 دولارا للاوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا مابين 817 و 819 جنيهًا.
اقرا ايضا ..تسهيلات بنكية للأطباء لفتح عيادات خاصة .. الشروط والتفاصيل
وبلغ سعر الجرام عيار 24 ما بين 934 و 936 جنيهًا.
ووصل سعر الجرام عيار 18 ما بين 700 و 702 جنيه.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو6552جنيهًا.
وبلغ سعر الذهب عالميا 1876 دولارا للاوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.