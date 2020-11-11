باحث: الإخوان يتعاملون مع الحوثيين ويفتحون المجال لداعش والقاعدة.. فيديو

علّق ماهر فرغلي، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، على إعلان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية أصدرت بيانًا بأن جماعة الإخوان هي جماعة إرهابية منحرفة بسبب صدور فتاوى من بعض التيارات داخل المملكة.





وقال "فرغلي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى إم سى المذاع علي قناة دى إم سى، إن الإخوان يتعاملون مع الحوثيين ويقومون باحتلال القرى ويقومون بفسح المجال إلي تنظيم القاعدة وداعش في اليمن وفي العديد من الدول.





وأوضح فرغلي أن وصول الديمقراطيين إلي الحكم لا يعني عودة الإخوان مرة أخري والعالم يشهد علي التجربة المصرية وعلي سقوط الإخوان في مصر في عصر أوباما .



