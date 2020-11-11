مواطن يشكو من وجود عمود إنارة متهالك وآيل للسقوط بشارع خليل غنيم في الزقازيق.. صور

استغاث المواطن حسن عبد الرحمن نصر الله، المقيم بقسم عبد العزيز شارع خليل غنيم خلف المستشفى العسكري مركز الزقازيق محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود عمود إنارة متهالك وآيل للسقوط.









ويقول فى رسالته: "قمنا بإبلاغ أعطال الكهرباء وحضروا وكتبوا مذكرة لإحلال عمود جديد، وقد قاموا بربط العمود في أحد المنازل المجاورة له، وحضر شخصان من حي ثان الزقازيق وعاينا العمود على الطبيعة وكتبا تقريرا يوصي بتغييره".









وأضاف: "العمود به ماس كهربائي ويميل زاوية وخطر جدا، يا ريت حد ينجدنا من أي مصيبة ممكن تحصل، خصوصا مع قدوم الشتاء وسقوط الأمطار فى أى وقت قد تؤدى إلى كارثة".









وتابع: "قمت بعمل العديد من الشكاوى وحتى الآن لم يحدث أي تغيير".





وناشد المسئولين في محافظة الشرقية والكهرباء سرعة حل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح المواطنين.









اقرأ أيضا:









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



