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توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف تفاصيل مروعة عن الصراع في إثيوبيا.. طارق شوقي: الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا.. الصحة: تضاعف أرقام إصابات كورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.. ونستعرض أبرزها كالآتي...

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بفيروس كورونا.

كشف الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثمار، عن الأسباب الرئيسية لانخفاض أسعار الذهب عالميا وفي مصر خلال الفترة الأخيرة.

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ما يحدث في إثيوبيا، مؤكدا أن هناك أزمة كبيرة تجتاح البلاد.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم وضع نظام جديد لتحديد العلاقة بين ولي الأمر وأصحاب المدارس الخاصة والدولية.

قال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة عبلة كامل بخير وبصحة جيدة ولا صحة للأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصابتها بمرض السرطان.

رد اللواء حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، على الأخبار التي نشرت حول انفصال نجله عن الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرًا، مؤكدًا أنها لا صحة لها.

قال محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إننا نخوض حربا مع فيروس كورونا، مضيفا:" نحن نحارب فيروس غير مرئي وبعض المواطنين  شعروا بالملل من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية ".

أكد المطرب حمو بيكا، أنه يحب مصر أكثر من أي شخص، مقدما الاعتذار  للجميع وذلك بعد قيادته سيارة بدون لوحات معدنية.

قال الدكتور نحميا وسيلي عزيز مدير مستشفي ساحل سليم المركزى ، إن قسم النساء والتوليد في مستشفى ساحل سليم المركزي لا يوجد به عمال نظافة وهذا لأننا صعايدة وبالتالي ممنوع دخول الرجال إلى هذا القسم .

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