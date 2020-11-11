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متخصصة في الشأن الأمريكي: ترامب لا يملك أي فرصة لإكمال 4 سنوات أخرى في البيت الأبيض.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
هديل عويس
هديل عويس
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إبراهيم القادري
قالت هديل عويس الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب لا يملك أي فرصة- قانونيا وواقعيا- للعودة إلي البيت الأبيض في 4 سنوات أخرى؛ لأنه خسر في الانتخابات .

وأضافت "عويس" خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دي إم سي، أن جميع الولايات التي يعول عليها الرئيس ترامب، أقل فرق بينه وبين منافسه جو بايدن فيها، هو 12  ألف صوت، ومنها ولاية جورجيا.

وأوضحت عويس، أن جميع المرات السابقة التي يتم فيها اعادة فرز الاصوات يكون الفارق 100 صوت او 200 صوت، والرئيس ترامب يحاول ان يوصل إلي الجمهور أنه تم الغدر به في هذه الانتخابات .

وأشارت إلى أنه من الناحية القانونية؛ يجب ان يخرج ترامب من البيت الابيض يوم 20 يناير، فهو لا يملك أي فرصة لتغيير هذا الواقع، ان اليوم كان يجب أن يشهد تداول السلطة بشكل سلمي، وهذا لم يحدث حتى الآن.

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