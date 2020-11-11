متخصصة في الشأن الأمريكي: ترامب لا يملك أي فرصة لإكمال 4 سنوات أخرى في البيت الأبيض.. فيديو

قالت هديل عويس الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب لا يملك أي فرصة- قانونيا وواقعيا - للعودة إلي البيت الأبيض في 4 سنوات أخرى؛ لأنه خسر في الانتخابات . أي





وأضافت "عويس" خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دي إم سي ، أن جميع الولايات التي يعول عليها الرئيس ترامب، أقل فرق بينه وبين منافسه جو بايدن فيها، هو 12 ألف صوت ، ومنها ولاية جورجيا.





عويس ، أن جميع المرات السابقة التي يتم فيها اعادة فرز الاصوات يكون الفارق 100 صوت او 200 صوت، والرئيس ترامب يحاول ان يوصل إلي الجمهور أنه تم الغدر به في هذه الانتخابات . وأوضحتأنه



