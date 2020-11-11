نسمة نور الدين تمثل مصر كأفضل ممثلة في مهرجان Luleå International Film Festival بالسويد

أعلن مهرجان Luleå International Film Festival بالسويد عن وصول الفنانة الشابة نسمة نور الدين- عبر فيلمها القصير روح أليفة- إلى نهائيات أفضل ممثلة، وذلك للمرة الأولى ، بمهرجان Luleå International Film Festival بالسويد، وأيضًا ترشيح الفيلم كأفضل فيلم خاص بالمهرجان.





ويأتي ذلك استكمالًا لنجاحات الفيلم التي يحققها دوليا، منها مونتريال والاناضول الدولي وجوائز الفيلم السويدي كما حصل على جائزة أفضل فيلم بمهرجان golden bridge في تركيا.



