AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كارمن سليمان تتألق مع شقيقتها عبر إنستجرام

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:18 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت كارمن سليمان بالصورة مع شقيقتها المشتبه لها بدرجة كبيرة، وعلقت كارمن، على الصورة "أنت توأم روحي"، وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "ربنا يخليكوا لبعض" و "ماشاء الله عسلات". 

وكانت آخر أعمال كارمن سليمان أغنية "لينا رقصة" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت عبر قناتها  الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس.. يا نقاوة عينيا .. ياروح قلبي .. يا أغلى الناس .. معقولة حلاوتك دي .. بدوب في إيديك .. من الإحساس".

اقرأ أيضاً:

أغنية "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى عامر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لينا رقصة لـ كارمن سليمان تحقق 4 ملايين ونصف مشاهدة على اليوتيوب

وحشني الجمهور.. كارمن سليمان تنشر فيديو من حفلها الأخير بالسعودية

«لينا رقصة» لـ كارمن سليمان تكسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة

من أحلى الفيديوهات .. كارمن سليمان تنشر فيديو لها مع زوجها.. شاهد

كارمن سليمان: عيلتك أولًا وشغلك أخيرًا

لينا رقصة لـ كارمن سليمان تكسر حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة

ترشيحاتنا

أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن نادي الزمالك

في عيد ميلاد أحمد الفيشاوي.. تعرف على عدد زيجاته

شاهد .. محمد صلاح وابنته مكة يرقصان على أغاني شاكوش

وزير الشباب والرياضة يكشف حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك

صفقة عسكرية ضخمة.. أمريكا تعلن بيع أقوى مقاتلات لديها للإمارات

زوجة محمد عنتر تعلن انتقاله لهذا النادي .. صورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مرسيدس EQS 2022 ذات الدفع الرباعى الجديدة

بايدن ينتقد سلوك ترامب ويصفه بـ «المحرج» في رسالة ساخرة منه.. فيديو

صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور