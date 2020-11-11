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أخبار البلد

بارد ليلاً وفرص لسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:10 ص
اخبار الطقس
اخبار الطقس
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اخبار البلد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

كما أفادت هيئة الأرصاد بأن البلاد تتعرض لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، وأمطار خفيفة  على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية  السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
 
 
القاهرة -     16  24
الإسكندرية - 16  24
مطروح  -   17  21
السلوم  -    15   20
بورسعيد -    18  25
دمياط  -     18  25
الزقازيق -    17  24
الاسماعيلية - 14  25
السويس -     16  25
العريش -      14  25
رفح  -        15  25
طابا -    15  24
الطور -   18  27
شرم الشيخ - 19  27
الغردقة -    19 27
الفيوم -     16  25
بنى سويف -  16  25 
المنيا  -       14  25
أسيوط -      13    26
سوهاج  -     15  27
قنا -           15  27
الأقصر-       15  27
أسوان-       17  28
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 27
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 24 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 29

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