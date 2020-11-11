سكان شارع العشرين يشكون انتشار القمامة وسط المنطقة السكنية

أستغاث المواطن سامى اسماعيل ، من سكان شارع العشرين في فيصل، محافظة الجيزة ، فى رسالة إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة وسط المنطقة السكنية .





ويقول فى رسالته : نعانى من تجمعات القمامة وسط المنطقة السكنية مما تسبب فى انتشار الروائح الكريهة والحشرات الزاحفة والطائرة، ىإضافة إلى انبعاثات الدخان من حرق تلك القمامة كل فترة، سببت العديد من الأمراض لسكان المنطقة، وبالأخص الأطفال وكبار السن .

وأضاف : أن أهالي الحي تقدموا بالعديد من الشكاوى للحي ، لرفع تلال القمامة، لكن دون جدوى .





مناشد المسئولين سرعة اتخاذ اللازم للحد من انتشار الأوبئة والأمراض خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا .





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