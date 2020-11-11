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رياضة

اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدوري الجديد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد بطولة الدوري الممتاز الجديد حيث أكد أنها ستنطلق في ديسمبر.

وقال جمال محمد على، فى تصريحات على "أون تايم سبورت" إنه تم تحديد الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد.
 
وأضاف جمال محمد علي: "حصلنا على تصويت أغلب الأندية بشأن إلغاء بند عدم لعب المُعارين ضد أنديتهم الأصلية في الدوري".

وواصل علي: "لماذا يتم حرمان النادي المستعير من الاستفادة بلاعبه في مباريات رسمية؟ النادي يدفع راتب اللاعب وأحيانًا يدفع مقابل إعارة، ولذلك تم إلغاء ذلك البند، ومن حق كل المعارين اللعب ضد أنديتهم".

قرر الإتحاد المصري لكرة القدم، مد فترة القيد المحلي إلى 30 نوفمبر الجاري، أي بعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي: "مد فترة القيد المحلي الى 30 نوفمبر من الشهر الجاري حتى بعد انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك".

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