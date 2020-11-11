اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدوري الجديد

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد بطولة الدوري الممتاز الجديد حيث أكد أنها ستنطلق في ديسمبر.





وقال جمال محمد على، فى تصريحات على "أون تايم سبورت" إنه تم تحديد الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الكروى الجديد.

وأضاف جمال محمد علي: "حصلنا على تصويت أغلب الأندية بشأن إلغاء بند عدم لعب المُعارين ضد أنديتهم الأصلية في الدوري".

وواصل علي: "لماذا يتم حرمان النادي المستعير من الاستفادة بلاعبه في مباريات رسمية؟ النادي يدفع راتب اللاعب وأحيانًا يدفع مقابل إعارة، ولذلك تم إلغاء ذلك البند، ومن حق كل المعارين اللعب ضد أنديتهم".



