عبد المنعم سعيد: ترامب يحلم بأن تسانده المحكمة الدستورية بعد إعادته لتشكيلها.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسى، إن مستوى السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية ، انهار، ولم يعد مقتصرًا علي النخبة ، وهناك شروخ في الحزب الجمهوري الأمريكي؛ بسبب موقف ترامب من الانتخابات. الأمريكية





وأضاف عبد المنعم سعيد خلال لقائه في برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة ام بي سي مصر ، ان استمرار ترامب في الرئاسة ليس له أى احتمال والديمقراطية قائمة علي التداول والوفاق، لافتًا إلي أن ترامب قد يكون لديه حلم بأن تسانده المحكمة الدستورية، وتحكم له بعد أن أعاد تشكيلها .





وأوضح عبد المنعم سعيد : أن الصورة السياسية لأمريكا اهتزت كثيرًا أمام العالم، وتأخير إعلان نتيجة الانتخابات هذا؛ لفحص جميع الشكاوى "تكتيك ترمباوي". إعلان



