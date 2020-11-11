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أخبار العالم

انفجار قرب مسجد في شمال سوريا.. فيديو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 01:44 ص
انفجار
انفجار
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قسم الخارجي
أفادت قناة "الغد" بوقوع انفجار قرب مسجد، في مدينة الباب، شمال سوريا؛ ما أسفر عن وقوع إصابات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه لانفجار عبوة ناسفة بسيارة، قرب مسجد في مدينة الباب بسوريا.

وذكرت القناة، أن المسجد يقع وسط أحياء سكنية؛ ما أسفر أيضا عن وقوع أضرار مادية كبيرة، لكنها لم تكشف طبيعة الأضرار.

وأوضحت أن الانفجار وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة في سيارة عسكرية (فان)؛ ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأضافت أن مدينة الباب يتواجد بها فصائل عسكرية موالية لأنقرة، مشيرة إلى وجود وحدات من الجيش التركي في تلك المنطقة.

وتظهر مقاطع فيديو، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي النيران تلتهم إحدى السيارات، بينما يُشاهد سيارات إسعاف وتجمع في المنطقة.

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