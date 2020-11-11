أمطار رعدية غزيرة وبرق في سماء الكويت.. والداخلية توجه تحذيرًا للمواطنين

دوت أصوات الرعد بشدة، وظهرت موجات من البرق أضاءت سماء الكويت، تزامنًا مع أمطار غزيرة على معظم الأنحاء منذ مساء الثلاثاء.

دوت أصوات الرعد بشدة، وظهرت موجات من البرق أضاءت سماء الكويت، تزامنًا مع أمطار غزيرة على معظم الأنحاء منذ مساء الثلاثاء.

ومن جهتها، طالبت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، المواطنين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، داعية الجميع إلى إبلاغ غرفة العمليات؛ حال حدوث أي طارىء نتيجة الطقس السيئ.



