AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس الوزراء السوداني ناعيًا عريقات: وهب حياته كلها لقضية شعبه

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:09 ص
صائب عريقات
صائب عريقات
Advertisements
أ ش أ
نعى مجلس الوزراء السوداني، الدكتور صائب عريقات، أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطنية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، الذي وافته المنية، الثلاثاء.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن عريقات وهب حياته كلها لقضية شعبه وما يراهُ حقًّا، وظلً وفيًا ومخلصًا لمبادئ النضال الفلسطيني، وحين حانت فرصة العودة للداخل لَزِم الأراضي الفلسطينية وعمل من داخلها إلى جانب القائد الراحل ياسر عرفات ثم الرئيس أبو مازن.

وتقدم مجلس الوزراء السوداني، بخالص التعازي للقيادة الفلسطينية في رحيل عريقات ولأسرته وزملاء نضاله.

ترشيحاتنا

قرار جديد من اتحاد الكرة لصالح الأهلي والزمالك بسبب نهائي أفريقيا.. تفاصيل

القصة كاملة.. حقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

صفقة عسكرية ضخمة.. أمريكا تعلن بيع أقوى مقاتلات لديها للإمارات

بعد نفيها لشائعات الطلاق .. 10 صور رومانسية جمعت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تقرير أمريكي يكشف عن خلل وقع في الانتخابات الأمريكية تسبب في فوز بايدن

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. مرسيدس EQS 2022 ذات الدفع الرباعى الجديدة

بايدن ينتقد سلوك ترامب ويصفه بـ «المحرج» في رسالة ساخرة منه.. فيديو

صابر الرباعي يختتم الموسيقى العربية بحضور وزيرة الثقافة.. صور