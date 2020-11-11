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رياضة

في عيد ميلاده.. أحمد فتحي ينشر صورة له بـ تي شيرت بيراميدز

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:23 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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مصطفى كرم
شارك أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر احمد فتحي بالصور مرتديا- ولأول مرة - "تي شيرت نادي بيراميدز عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها " استعد". 

واحتفل احمد فتحي أمس الثلاثاء بعيد ميلاده وحرص عدد كبير من نح م الفن والرياضة على تهنئته عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر ان ينتظم أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري في تدريبات فريقه الجديد لأول مرة اليوم الأربعاء.

وأعلن بيراميدز عن ضم أحمد فتحي بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بحضور اللاعب والمدير التنفيذي للنادي ممدوح عيد.

وقال أحمد فتحي إنه كان مقررًا الانتظام في التدريبات الثلاثاء ولكن تم تأجيل الأمر للغد.

ونجح بيراميدز في ضم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي المصري.

واستبعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري أحمد فتحي من قائمة منتخب الفراعنة التي ستواجه توجو في التصفيات القارية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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