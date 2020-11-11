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منوعات

بعد اتهامه بتجويع الأطفال.. حفاضة متسخة ورسالة غريبة على باب منزل مسئول بريطاني

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:24 ص
وزير الدفاع
وزير الدفاع
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عزة عاطف
انخراط المسئولين في السياسة قد ينتج عنه تعرضهم وعائلاتهم لأسوأ المواقف والظروف، حيث تلقت زوجة مسئول بريطاني معروف، حفاضًا متسخًا بالبراز، مع ملاحظة ورقية غريبة.
وشارك «جوني ميرسر»، النائب عن بليموث، صور الحفاض المرسل إلى زوجته، على حسابه في تويتر اليوم، مع الملاحظة التي كتب فيها: "انظري بشكل أفضل وشاهدي، هذا بالضبط ما كان زوجك ينوي القيام به".

وفي إشارة إلى اشمئزازه، كتب بجانب الصور: "أنا أنشر هذه الأشياء ليس لأنني أريد تعاطفكم، لكني أعتقد أن الناس يجب أن يكونوا على دراية بما هو عليه الانخراط في السياسة داخل بريطانيا عام 2020".

وأضاف: "تم إرسال هذا بالبريد إلى زوجتي (وليس أنا) هذا الصباح"، وقد أثارت صور الحفاض على الفور نفورًا بين المغردين على تويتر".

واجه ميرسر في السابق هجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما وجهت له اتهامات بمحاولة "تجويع الأطفال" عندما صوت مع نواب آخرين ضد تزويد تلاميذ المدارس المحتاجين بالوجبات المجانية خلال العطلات. 

وبعد التصويت قام بتغريد صورة لنفسه أمام غروب الشمس في دارتمور، وكتب عليها: "لقد كان أسبوع صعب حقًا في السياسة.. لم يقل أحد أن التصويت سيكون سهل أبدا، ولكن عندما تأتي إلى هنا لحضور جلسة نهاية الأسبوع، يبدو كل شيء على ما يرام".

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