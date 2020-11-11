فيديو حقق ملايين المشاهدات.. فتاة تكشف خيانة حبيبها من نظارته الشمسية | شاهد

من يظن أنه قد يخدع امرأة ؛ فقد وقع في شر أعماله، فلن تنجُ من تلك العيون الدقيقة التي يمكنها التقاط أدق التفاصيل ، ودمج الأحداث ببعضها البعض؛ لتكشف ما كنت تخفيه بذكاء لا يضاهيه أذكى جهاز استخبارات في العالم.





ففي مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات؛ كشفت فتاة عن خيانة حبيبها بأغرب طريقة يمكن تخيلها، فبعد أن أرسل لها صورة سيلفي أثناء قيادته السيارة، وبفحص نظاراته الشمسية استطاعت كشف خداعه بسهولة.

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حبيبها. خلال مقطع فيديو على تيك توك TikTok، شاركت الفتاة وتدعى «سيدني كينش» الصورة، التي ادعت أنها أدت إلى تفجير قنبلة عن عدم إخلاص





وشرحت "سيدني" في المقطع ، كيف اكتشفت خيانة حبيبها؛ وذلك بعد رؤية سيقان امرأة ممدة إلى جانبه ، من خلال نظارته الشمسية، وقد حقق المقطع 1.3 مليون إعجاب في يومين.





وتُظهر الصورة ، رجلًا يرتدي نظارة شمسية، وللوهلة الأولى؛ من الصعب رؤية ما هو غير عادي في الصورة، لكن سيدني أشارت إلى الانعكاس في نظارته الشمسية، والذي يظهر ساقي امرأة ممددة على النافذة في كرسي الراكب.





وفي تعليقها على الفيديو، أوضحت أن صديقها كان يخونها لمدة شهر ولم تكتشف ذلك إلا في 21 سبتمبر الماضي، بعد علاقة دامت لـ4 سنوات.





وأثيرت شكوكها بعد تلقيها هذه الصورة قبل أسبوع من اكتشاف خيانته، وأعجب الكثيرون من الناس بمهارات سيدني البوليسية.





وسألتها امرأة في التعليقات: "أرغب في معرفة ردة فعله بشدة"، فردت سيدني: "اتصلت به وسألته عما إذا كان قد أدرك أنه أرسل لي دليل خيانته على سناب شات Snapchat ، ولم يكن لديه أدنى فكرة عما أتحدث عنه، لذلك أرسلتها إليه، ووصفني بالجنون ، وأنها صديقته، وأنه مسموح له أن يكون لديه أصدقاء، لكن ما اكتشفته لاحقًا أنه كان مع 5 نساء في ذلك الوقت".





وزعمت في تعليق آخر ، أن صديقها كان يخونها لمدة شهر ، قبل أن تكتشف الأمر، وقد عانى الكثير من الأشخاص الآخرين من إدراك مفجع مماثل.





وعلقت إحدى النساء: "إنها نفس الطريقة التي أمسكت بها حبيبي السابق أيضًا.. انعكاس في النافذة"، وأكدت أخرى أنها اكتشفت خيانة حبيبها بطريقة مماثلة أيضًا.