بعد خسارة ترامب.. CNN: ميلانيا تتجاهل قرينة الرئيس المنتخب

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لم تتصل بسيدة أمريكا الأولى الجديدة جيل بايدن.





وقالت الشبكة الأمريكية وفقًا لمصادرها، إن ميلانيا يبدو أنها مثل زوجها، تتعامل وكأنه لم يخسر سباق الانتخابات، ولم تتصل بـ"جيل بايدن"؛ لتهنئتها.





وأوضحت أنه في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، كانت ميلانيا ترامب تتناول الشاي في البيت الأبيض، بدعوة من السيدة الأولى آنذاك ميشيل أوباما.





ونقلت "سي إن إن" عن مصدر آخر قوله: إن ميلانيا لا تزال تركز بشكل طبيعي على اجتماعاتها اليومية والتخطيط للعطلات والأعياد القادمة.





وأشارت إلى أن الأمور تسير كالمعتاد في الجناح الشرقي، وحتى لو أرادت ميلانيا بدء عملية نقل السلطات للسيدة الجديدة جيل بايدن، لا يزال يعوقها رفض ترامب نفسه قبول فوز بايدن.





وسبق أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مؤتمر صحفي "إن موقف الرئيس ترامب لن يغير من واقع فوزي في الانتخابات الرئاسية ولا يغير من خطة انتقال السلطة".



