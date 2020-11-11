خطر الموت.. تحذير من الانخفاض الضئيل لـ الأكسجين في دم مصابي كورونا

حذرت دراسة حديثة، من أن مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من انخفاض طفيف في مستويات الأكسجين، ما زالوا معرضين لخطر الموت بسبب الفيروس أكثر من غيرهم، حتى ولو كان الانخفاض ما هو إلا درجة أو اثنين.





وتعتبر إرشادات المستشفى الوطني البريطاني NHS الحالية، أن المصاب في خطر إذا كانت مستويات الأكسجين في الدم بين 94 و 98 في المائة، ولا يتم إعطاء الأشخاص المصابين بالمرض، الأكسجين؛ إلا إذا انخفضت مستوياتهم إلى ما دون الحد الأدنى.

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لكن الباحثين أجروا دراسة على 1000 مصاب بكورونا وتفاجأوا أن انخفاض الأكسجين بدرجات صغيرة من 1 إلى 2 في المائة تحت 96% مرتبط بـ "زيادة خطر الوفيات".





وحذروا من أن الإرشادات الصحية الحالية قد لا تكون دقيقة بما يكفي وقد تفوت فرصة إنقاذ حياة الناس، ونوه الخبراء على أن الأسر يجب عليها الاحتفاظ بجهاز قياس الأكسجين في منازلهم لمتابعة حالتهم باستمرار.





ويقيس الجهاز كمية الأكسجين المنتشرة في الدم، ولأن الجسم يحتاج إلى الأكسجين ليعمل، لذا فإنه يشكل مصدر قلق عندما يهبط.





وقد نظرت الدراسة بقيادة «مات إينادا كيم» مستشار في مؤسسة NHS لمستشفيات هامبشاير في بريطانيا، في مئات الآلاف من الأشخاص الذين استدعوا سيارة إسعاف بين 1 مارس و 31 يوليو من هذا العام نتيجة الإصابة بفيروس كورونا





وأظهرت النتائج أن "الانحرافات الصغيرة حتى في إشباع الأكسجين بنسبة 1 إلى 2 في المائة تحت 96 % تزيد من مخاطر الوفيات"، وكتب الباحثون: "حتى المرضى الذين يمتلكون تشبع بالأكسجين بنسبة 94-95 %، والتي تعد ضمن النطاق الطبيعي ، سجلوا معدل وفيات أعلى بكثير لمدة 30 يومًا (5.3 %).



