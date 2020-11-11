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رياضة

جدو يهنئ أحمد فتحي بعيد ميلاده

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
جدو
جدو
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مصطفى كرم
هنّأ محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة صديقه أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 36. 

ونشر جدو  عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع أحمد فتحي وعلق عليها "عيد ميلاد سعيد يا خويا". 

واحتفل، أمس الثلاثاء، أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

وكان بيراميدز أعلن ضم أحمد فتحي بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بحضور اللاعب والمدير التنفيذي للنادي ممدوح عيد.

وقال أحمد فتحي إنه كان مقررًا الانتظام في التدريبات ، الثلاثاء، ولكن تم تأجيل الأمر للغد.

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ونجح بيراميدز في ضم أحمد فتحي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي المصري.

واستبعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري أحمد فتحي من قائمة منتخب الفراعنة التي ستواجه توجو في التصفيات القارية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. 

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