ربيع ياسين يوضح سبب استبعاد ثنائي وادي دجلة من منتخب الشباب

قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إنه قرر استبعاد ثنائي وادي دجلة، كريم محمد وأحمد شريف، من معسكر شباب الفراعنة .





وأضاف ربيع ياسين ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، إنه قرر استبعاد ثنائي وادي دجلة، بسبب خروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني.





وأكد ربيع ياسين، أنه استبعد ثنائي وادي دجلة، من المعسكر ولكنه لن يقوم بذبحهما، فهما في النهاية مثل أبنائه، ويحتاجان للتوعية .





وأتم قائلاً: ”منتخب الشباب سيواجه بتروجت، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت، قبل السفر إلى تصفيات أمم أفريقيا”.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب شباب الفراعنة، نظيره بتروجيت، اليوم على ستاد بتروسبورت، في إطار برنامج المباريات الودية التي يخوضها شباب الفراعنة، قبل السفر إلى تونس.