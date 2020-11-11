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أخبار العالم

بايدن يتعهد ببناء نظام رعاية صحية يفخر به جميع الأمريكيين

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:48 ص
جو بايدن
جو بايدن
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قسم الخارجي
تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ببناء نظام رعاية صحية يفخر به جميع الأمريكيين.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر "سنقوم ببناء نظام رعاية صحية يضعك أنت وعائلتك في المقام الأول - ويمكن لكل أمريكي أن يفخر به".

وفي تغريدة سابقة قال بايدن موجها حديثه للأمريكيين "إذا كنت مريضًا وتعاني أو كنت قلقًا بشأن الطريقة التي ستمضي بها يومك - فلن نتخلى عنك. لن نتركك لمواجهة هذه التحديات وحدك".

وكتب بايدن على تويتر "بحلول يناير .. سنعمل بسرعة مع الكونجرس لتكثيف تدابير حماية الرعاية الصحية بشكل كبير,, لتتمتع أمريكا بالتغطية الصحية الشاملة". مؤكدا على خفض تكاليف الرعاية الصحية.

وفي وقت سابق قال بايدن في مؤتمر صحفي إن "اليمين المتطرف يسعى إلى تقويض نظام الرعاية الصحية الميسرة"، مؤكدًا أن "الشعب الأمريكي متفق على الإبقاء على رعاية صحية ميسرة".

وأضاف: "جائحة كورونا أثرت على ملايين الأميركيين والرعاية الصحية مسألة حياة أو موت لكثيرين".

وحاول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال فترة رئاسته إلغاء نظام الرعاية الصحي "أوباما كير" قائلًا إنه يريد استبداله بنظام أفضل منه وأقل تكلفة، فيما دافع بايدن عن النظام الصحي وقال إنه يحمي ملايين الأمريكيين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، فيما رفض ترامب الاعتراف بذلك وقال إن تزويرًا وتلاعبًا وقع خلال فرز الأصوات بعدد من الولايات.

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