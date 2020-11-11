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رياضة

البنك الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع محمد ناجي جدو

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال حمادة هاشم مدير التعاقدات فى البنك الأهلى، إن ناديه يسعى لإنهاء العديد من الصفقات في الفترة المقبلة.

وأضاف حمادة هاشم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « صدى البلد»، أن ناديه تعاقد مع احمد ياسر وبهاء مجدي لاعبا المصري، ومحمد كوفي مدافع سموحة، وثنائى الأهلى شادي رضوان ومحمد فخري، على سبيل الاعارة لمدة موسم.

وعن التعاقد مع محمد ناجي جدو، قال :” لا أستطيع الإفصاح هذه الأمور، من المفترض أنها سرية، ولكن فى حال تم التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي؛ سيتم الإعلان عبر وسائل الاعلام”.

وأكمل :” نسعي لإنهاء العديد من الصفقات فى الفترة المقبلة، ومد القيد مفيد للأندية ولكن كان يجب اتخاذ هذا القرار مبكرا “.

وفي سياق آخر، هنأ محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة ، صديقه احمد فتحي لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 36. 

ونشر جدو  عبر خاصية استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع أحمد فتحي وعلق عليها " عيد ميلاد سعيد يا خويا". 

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