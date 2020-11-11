أخبار الرياضة| أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن الزمالك.. وحقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

نشر "صدى البلد" مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية والعربية، والتي جاءت على مدار صباح اليوم الأربعاء، وذلك من خلال السطور التالية..

نشر "صدى البلد" مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية والعربية، والتي جاءت على مدار صباح اليوم الأربعاء، وذلك من خلال السطور التالية..

- كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، تطورات اللاعبين المعارين خارج القلعة الحمراء قبل بداية الموسم الجديد للدوري المصري.

- قال الإعلامي، هاني حتحوت، إن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يدرس الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النجم التونسي فرجاني ساسي، متوسط ميدان الزمالك، لم يوقع على عقود الانتقال إلى بيراميدز، مثلما تردّد مؤخرًا.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، مد فترة القيد المحلي إلى 30 نوفمبر الجاري، أى بعد مباراة الأهلي والزمالك بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وجه الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تصريحات نارية ضد نجم فريق البلوجرانا ، الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال حوار أجراه مع صحيفة ديبورتيفو الإسبانية .





قرر مسئولو مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار الااستغناء عن 21 لاعبا من قوام الفريق الأساسي قبل إرسال القائمة الأولى بساعات قليلة .



