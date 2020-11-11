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رياضة

رفقة النني والشناوي.. أيمن أشرف يتألق في تدريبات منتخب مصر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:25 ص
ايمن أشرف والا نني
ايمن أشرف والا نني ومحمد الشناوي
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مصطفى كرم
شارك أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي جمهوره بمجموعة من الصور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" من تدريباته مع المنتخب المصري.

وظهر أيمن أشرف بالصورة مع النني ومحمد الشناوي استعدادًا لمواجهة منتخب توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس لكأس الأمم الأفريقية.

وانتظم محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني لاعب أرسنال ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني في مران منتخب مصر مساء اليوم استعدادا لمواجهتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهد المران أداءً تحفيزيًا من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري من أجل تحقيق إنجاز جديد يضاف للكرة المصرية.

وشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في إطار استعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا و إيابا والمقرر لهما  14 و 17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

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وخلال اللقاء ، حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وأعضاء المنتخب الوطني لاعبين وإداريين وجهاز فني ، على قراءة الفاتحة ، والدعاء بالتوفيق في المنافسات القادمة للفراعنة.

وأعرب صبحي عن ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني للمنتخب، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات الأفريقية، للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، مؤكدًا دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية

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