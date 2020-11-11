بعد انضمامه للمنتخب.. هاشتاج محمد صلاح يتصدر تويتر.. ومغردون: شد حيلك يا بطل

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمد_صلاح بعد انضمام للمنتخب المصري فور الانتهاء من حفل زفاف شقيقه الأصغر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:





"‏ينظم اتحاد الكرة حفلا لتكريم محمد صلاح لحصوله الدوري الإنجليزي ، اللجنة قالت إنها دعت للحفل عددًا ممن أثروا في مسيرة صلاح ، وتناست دعوة ممدوح عباس ، الأكثر تأثيرا في مشوار صلاح ، لكن ألا يستحق محمد النني التكريم بعد حمله لشارة قيادة فريق بحجم أرسنال في سابقة هى الأولى للاعب مصري ؟" و" ‏‎انت الافضل يا محمد صلاح واصل نتمنى المزيد في العمل ان شاء الله".





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