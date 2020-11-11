رغم وعود بايدن .. أمريكا تتهم "الصحة العالمية" بالتواطؤ مع الصين وافتقاد الشفافية.. تعيين لجنة مستقلة لتقييم إدارة المنظمة لأزمة الوباء

- الصحة العالمية تخفي معلومات مهمة عن فيروس كورونا عن العالم

- علماء أمريكا قلقون من إخفاء الصين تفاصيل أساسية حول الأبحاث الجارية عن الوباء

- بايدن يخطط لإبقاء الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية









اتهم مسئول حكومي أمريكي كبير، منظمة الصحة العالمية (WHO) بعدم مشاركة معلومات كافية مع الدول الأعضاء فيها حول المهمة المخطط لها فى الصين؛ للتحقيق في الأصول الحيوانية لوباء فيروس كورونا.





وفي حديثه عبر رابط فيديو خلال اجتماع استمر أسبوعًا للدول الأعضاء في وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، قال جاريت جريسبي من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية الثلاثاء "إن معايير المهمة لم يتم تقاسمها مع الدول الأخرى".





وأضاف: "لم يتم التفاوض على (الاختصاصات) بطريقة شفافة مع جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية".





وفي الأشهر الأخيرة، توقف تحقيق فريق تم التخطيط له منذ فترة طويلة بقيادة منظمة الصحة العالمية في الأصول الحيوانية للفيروس في الصين.





وعلى الرغم من أن قيود السفر الوبائية والتركيز على وقف العدد الهائل من حالات Covid-19 الجديدة قد أدت إلى تعقيد الأمور، إلا أن بعض العلماء قلقون من أن الصين لم تقدم بعد تفاصيل أساسية حول الأبحاث الجارية.





وجاءت اعتراضات الولايات المتحدة في الوقت الذي قالت فيه لجنة مستقلة بتكليف من منظمة الصحة العالمية لتقييم إدارتها للاستجابة العالمية لـ كوفيد 19 إنها تدرس ما إذا كانت الوكالة لديها القوة والتمويل الكافيين لوقف الأوبئة في المستقبل.





وقالت الرئيسة المشاركة للجنة هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، إن المجموعة مهتمة بشكل خاص بإنشاء تسلسل زمني دقيق لتنبيهات فيروس كورونا الأولى وما هي الردود التي تم اتخاذها.

وأضافت أن "اللجنة المستقلة ستبذل قصارى جهدها لتسليط الضوء على ما حدث وما زال يحدث ولماذا"، وتابعت بالقول "نحن نتساءل عما إذا كانت منظمة الصحة العالمية لديها التفويض الصحيح، والسلطات المناسبة، والقدرات المناسبة والتمويل المناسب للتأهب للوباء والاستجابة لها".

وانتقد آخرون بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية بتهمة التواطؤ مع الصين لإخفاء مدى انتشار الفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أفيد أن كبار المسؤولين الصينيين لم يحذروا الجمهور من التهديد الوبائي لفيروس كورونا لمدة ستة أيام وأنهم توقفوا عن مشاركة التسلسل الجيني للفيروس والبيانات الرئيسية الأخرى مع خبراء منظمة الصحة العالمية.

وقال كلارك إن اللجنة ستراجع أيضًا "مدى قدرة منظمة الصحة العالمية والنظام الدولي ككل على تلبية احتياجات البلدان وتوقعاتها".

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الاثنين، بمزيد من الأموال، قائلًا إن "ميزانية الوكالة تعادل ما ينفقه العالم على التبغ كل يوم".

وابتعد كلارك عن انتقاد منظمة الصحة العالمية أو الدول الأعضاء مثل الصين لجهودهم في كوفيد 19.

وفي الشهر الماضي، قادت ألمانيا وفرنسا دعوة من دول الاتحاد الأوروبي تجادل بأن منظمة الصحة العالمية يجب أن تتمتع بمزيد من الصلاحيات للتحقيق بشكل مستقل في تفشي المرض في البلدان وأنه ينبغي زيادة تمويلها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أوقفت إدارة ترامب التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية وتعهدت بسحب الولايات المتحدة - أكبر مانح منفرد - من الوكالة بحلول الصيف المقبل.

وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه يخطط لإبقاء الولايات المتحدة في المنظمة.

واختتم اجتماع منظمة الصحة العالمية يوم السبت، وشهد العالم حتى الآن أكثر من 50 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 1.26 مليون حالة وفاة، لكن الخبراء يقولون إن جميع الأرقام أقل من الخسائر الحقيقية للوباء.





وتجاوز فيروس كورونا 50 مليون مصاب على مستوى العالم ويقترب الآن من 51 مليونا ، فيما بلغ عدد الوفيات عالميا 1262 ألفا، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

بعد يوم واحد، وصلت الولايات المتحدة إلى 10 ملايين حالة - وهي أعلى معدل في العالم، بينما تجاوزت الهند 8.5 مليون، والبرازيل - 5.6 مليون.

وفي أوروبا، فرضت العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والمجر وبلجيكا عمليات إغلاق، بينما فرضت إيطاليا وإسبانيا ودول أخرى أيضًا الحجر الصحي الجزئي في المناطق الأكثر تضررًا.



