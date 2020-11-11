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أخبار البلد

يحدث اليوم | السيسي يجري سلسلة لقاءات في اليونان.. معرض للكتاب بجامعة الأزهر.. توزيع 800 وحدة بإسكان الشباب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
السيسي في اليونان
السيسي في اليونان
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أ ش أ
 يشهد اليوم الأربعاء، الموافق، 11 نوفمبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:

أثينا.. يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي سلسلة لقاءات خلال زيارته لليونان، حيث يلتقي مع رئيسة الجمهورية ورئيس الوزراء اليونانيين، ورئيس الوزراء اليوناني السابق، كما يزور قبر الجندي المجهول، ويضع إكليلاً من الزهور وسيكون في استقباله وزير الدفاع اليوناني، على أن يعقد بعد ذلك لقاءً مع وزير الطاقة اليوناني.

القاهرة.. تُقيم جامعة الأزهر معرضًا للكتاب بمقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر يستمر لمدة أسبوعين، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

البحر الأحمر.. تُجرى القرعة العلنية لتوزيع 800 وحدة سكنية للمرحلة الثانية من إسكان الشباب، وذلك بمقر مركز شباب مرسى علم.

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