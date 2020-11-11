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أخبار البلد

حدث ليلاً| المصريون في اليونان يرحبون بـ السيسي.. ارتفاع عدد ضحايا أتوبيس القصير.. انفجار في سوريا.. عودة وجوه إدارة أوباما للحكم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:04 ص
موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد
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أخبار البلد
نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الأربعاء، الموافق 11 نوفمبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية،

قال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليونان ، تأتي في توقيت هام جدًا، بالنسبة للأوضاع في شرق المتوسط ، والأوضاع المتواجدة بالمنطقة بأسرها...

رحَّب اتحاد الجالية المصرية فى اليونان بالزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى لليونان، اليوم الأربعاء ، ولقاءاته مع رئيسة الدولة اليونانية كاترينا سكيلاروبولو، ورئيس الوزراء كرياكوس..

ارتفع عدد الوفيات والمصابين في حادث انقلاب أـوبيس شمال مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، إلى حالتي وفاة و35 إصابة. وكانت شرطة النجدة بالبحر الأحمر، قد تلقت إخطارًا، مساء الثلاثاء، يفيد بانقلاب ...

افتتح الفنان التونسي صابر الرباعي فقرته في حفل ختام الدورة 29 لمهرجان الموسيقى العربية بأغنية "يا أغلى" . وقال الرباعى عقب انتهاء الأغنية في الحفل المقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد بطولة الدوري الممتاز الجديد 

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النجم التونسي فرجاني ساسي، متوسط ميدان الزمالك، لم يوقع على عقود الانتقال إلى بيراميدز، مثلما تردّد مؤخرًا. 

أفادت قناة "الغد" بوقوع انفجار قرب مسجد، في مدينة الباب ، شمال سوريا؛ ما أسفر عن وقوع إصابات. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو

دوت أصوات الرعد بشدة، وظهرت موجات من البرق أضاءت سماء الكويت، تزامنًا مع أمطار غزيرة على معظم الأنحاء منذ مساء الثلاثاء.

اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بالتجسس على حملته...

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مزاعمه، حول تزوير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتي أظهرت فوز منافسه جو بايدن..

بعد إعلان فوز السياسي الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ تكثر الأسئلة حول حكومته المقبلة، والمعينين في الإدارة التي سترسم المستقبل السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة.

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