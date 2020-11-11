حدث ليلاً| المصريون في اليونان يرحبون بـ السيسي.. ارتفاع عدد ضحايا أتوبيس القصير.. انفجار في سوريا.. عودة وجوه إدارة أوباما للحكم

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية،

بسام راضي: زيارة الرئيس السيسي لليونان تأتي في توقيت مهم قال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليونان ، تأتي في توقيت هام جدًا، بالنسبة للأوضاع في شرق المتوسط ، والأوضاع المتواجدة بالمنطقة بأسرها...

اتحاد الجالية المصرية باليونان يرحب بزيارة الرئيس السيسي رحَّب اتحاد الجالية المصرية فى اليونان بالزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى لليونان، اليوم الأربعاء ، ولقاءاته مع رئيسة الدولة اليونانية كاترينا سكيلاروبولو، ورئيس الوزراء كرياكوس..



بعد ارتفاع عدد الضحايا.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس القصير ارتفع عدد الوفيات والمصابين في حادث انقلاب أـوبيس شمال مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، إلى حالتي وفاة و35 إصابة. وكانت شرطة النجدة بالبحر الأحمر، قد تلقت إخطارًا، مساء الثلاثاء، يفيد بانقلاب ...

صابر الرباعي: قعدت سنة مغنتش بسبب كورونا افتتح الفنان التونسي صابر الرباعي فقرته في حفل ختام الدورة 29 لمهرجان الموسيقى العربية بأغنية "يا أغلى" . وقال الرباعى عقب انتهاء الأغنية في الحفل المقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا.





اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدوري الجديد كشف جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد بطولة الدوري الممتاز الجديد





القصة كاملة.. حقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النجم التونسي فرجاني ساسي، متوسط ميدان الزمالك، لم يوقع على عقود الانتقال إلى بيراميدز، مثلما تردّد مؤخرًا.

انفجار قرب مسجد في شمال سوريا.. فيديو أفادت قناة "الغد" بوقوع انفجار قرب مسجد، في مدينة الباب ، شمال سوريا؛ ما أسفر عن وقوع إصابات. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو

أمطار رعدية غزيرة وبرق في سماء الكويت دوت أصوات الرعد بشدة، وظهرت موجات من البرق أضاءت سماء الكويت، تزامنًا مع أمطار غزيرة على معظم الأنحاء منذ مساء الثلاثاء.





ترامب يتهم أوباما بالتجسس على حملته اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بالتجسس على حملته...





جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مزاعمه، حول تزوير نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، والتي أظهرت فوز منافسه جو بايدن..

