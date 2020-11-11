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أخبار العالم

مصادر: رئيس وزراء اليابان يجري محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي المنتخب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:43 ص
بايدن
بايدن
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أ ش أ
أفادت مصادر حكومية يابانية بأن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا يعتزم إجراء محادثات هاتفية، غدًا الخميس، مع الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن.

وقالت المصادر- حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء - إنه من المتوقع أن يهنئ سوجا بايدن على فوزه على الرئيس الحالي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي، ويؤكد أهمية التحالف الأمني ​​الياباني-الأمريكي.

ووفقا لفريق بايدن الانتقالي، أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب بالفعل محادثات هاتفية مع عدد من قادة العالم بما في ذلك زعماء كندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وأيرلندا.

وقال سوجا إنه يفكر في أفضل توقيت للمحادثات الهاتفية مع بايدن، التي قالت المصادر الحكومية: إنها قد تكون غدا أو صباح بعد غد، الجمعة.

ومن المتوقع أن تمثل المحادثات الهاتفية فرصة لرئيس الوزراء الياباني لإقامة علاقات وطيدة مع بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من 2009 إلى 2017.

ومن المرجح أن يؤكد سوجا - خلال المكالمة الهاتفية- أهمية التعاون الثنائي للحفاظ على "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" وسط تزايد نفوذ الصين البحري بالإضافة إلى طلب دعم الولايات المتحدة لجهود اليابان لإعادة مواطنيها المختطفين لدى كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ومن المقرر أن يتولى بايدن، الذي هزم ترامب وفقًا لتقديرات وسائل الإعلام الأمريكية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، منصبه في 20 يناير 2021 غير أن ترامب طعن في النتائج دون أدلة واضحة ويسعى لإعادة فرز الأصوات.

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