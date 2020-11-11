AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 348 ألفاً و184 حالة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:43 ص
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 348 ألفا و184 حالة، وذلك عقب تسجيل 1708 حالات إصابة جديدة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة - وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الأربعاء - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7021 حالة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 320 ألفا و65 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أمير توفيق: موسيماني طلب عودة عمار حمدي.. ولم نحسم مصير أحمد ياسر ريان

محمد إسماعيل: إصابة ترامب بـ كورونا مشكوك فيها لتنافيها مع العلم في مسار الإصابة.. فيديو

احذر منها .. أعراض إصابة الأطفال بفيروس كورونا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11/11 /2020.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

مبروك عطية يكشف عن أغرب واقعة سؤال وردت إليه على الإطلاق.. فيديو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف تفاصيل مروعة عن الصراع في إثيوبيا.. طارق شوقي: الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا.. الصحة: تضاعف أرقام إصابات كورونا

AdvertisementS

فيديو حقق ملايين المشاهدات.. فتاة تكشف خيانة حبيبها من نظارته الشمسية | شاهد

أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن نادي الزمالك

القصة كاملة.. حقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

حكم تقديم الطعام في العزاء.. الإفتاء: يَحرُم في حالتين

بعد ارتفاع عدد الضحايا.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس القصير

أخبار الرياضة| أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن الزمالك.. وحقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

أحدث ظهور لـ أنجلينا جولي مع ابنتها الصغرى.. وسر علاقتها الحالية بـ براد بيت .. صور

أخبار الفن| عدد زيجات أحمد الفيشاوي.. وتعليق نيللي كريم على أزمة كاملة أبو ذكري

أدعية تحصين المنزل بالقرآن

أشعر بالكسل قبل الصلاة .. هل علي ذنب لو صليت بدون خشوع ؟

أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف تفاصيل مروعة عن الصراع في إثيوبيا.. طارق شوقي: الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا.. الصحة: تضاعف أرقام إصابات كورونا

الإفتاء توضح علاج ترك الصلاة وعقوبة التكاسل عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة

شاهد.. دودج تشارجر تتحول إلى سيارة كوبيه بتصميم كلاسيكي

أحدث ظهور لـ أنجلينا جولي مع ابنتها الصغرى.. وسر علاقتها الحالية بـ براد بيت .. صور