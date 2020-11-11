AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التجارى وفا بنك يطلق خدمات جديدة عبر الواتس آب.. تفاصيل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

أطلق التجاري وفا بنك إيجيبت مؤخرًا خدمة  WhatsApp for business، وتتيح هذه الخدمة سهولة التواصل والتفاعل المستمر مع العملاء من خلال تطبيق WhatsApp ، حيث يقوم فريق متخصص بتلقي الاستفسارات وتقديم المساعدة للعملاء في أي وقت وعلى مدار الأسبوع.

 

يعد التجاري وفا بنك إيجيبت من أوائل البنوك في مصر التي تطلق هذه الخدمة التنافسية الرائدة في مجال التواصل مع العملاء بأحدث التقنيات، وتأتي هذه الخدمة انطلاقًا من اهتمام البنك بتقديم وتوفير سبل وحلول أكثر سهولة وتنظيمًا والتي بدورها ستزيد من رضا العملاء.

 

وبالإضافة إلى ذلك، يستهدف التجاري وفا بنك إيجيبت إتاحة  خدمات الدفع الإلكتروني من خلال  قنوات رقمية متعددة ، حيث يوفر خدمة سداد الفواتير عبر ماكينات الصراف الآلي وإتاحة خاصية البطاقات اللاتلامسية والتي تيسر من خدمات الدفع وبطرق آمنة ، كما نعمل على إصدار بطاقة الدفع الوطنية ميزة.

 

وفي هذا الصدد، علق عبد الرفيع الهاشمي – رئيس قطاعي التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتجاري وفا بنك إيجيبت       "نحرص على تحقيق استراتيجية التحول الرقمي ونعطي له أولويه عالية وذلك إيمانًا منا بأهمية التغيير التكنولوجي ودوره الفعال في تحسين الكفاءة وتطوير الأداء".

 


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد ينفرد بحوار صحفى شامل مع رئيس بنك القاهرة حول دور البنك فى التصدي لكورونا.. حوار

"بنك القاهرة" يحصل على رخصة "المركزى" للسداد الإلكتروني عبر ماكينات الـ POS

تفاصيل رخصة السداد الإلكترونى عبر ماكينات الـ POS الجديدة لـ بنك القاهرة

وفر زيارة المعرض.. خطوات حجز وشراء سيارات تويوتا أونلاين

ترشيحاتنا

الخميس.. بوسي في ضيافة منى الشاذلي

اللقاح فيه خطر قاتل.. إعلامية كويتية تحذر من دواء فايزر الأمريكي ضد كورونا

هاني الناظر: مايكل جاكسون أصيب بهذا المرض.. وأحذر من مراكز مُعالجة للمرض

البنك الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع محمد ناجي جدو

سعر الذهب اليوم 11-11-2020

أسوشيتد برس: الحزب الديمقراطي يحتفظ بالسيطرة على مجلس النواب بعد حصده 218 مقعدًا

AdvertisementS

فيديو حقق ملايين المشاهدات.. فتاة تكشف خيانة حبيبها من نظارته الشمسية | شاهد

أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن نادي الزمالك

القصة كاملة.. حقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

حكم تقديم الطعام في العزاء.. الإفتاء: يَحرُم في حالتين

بعد ارتفاع عدد الضحايا.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس القصير

أخبار الرياضة| أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن الزمالك.. وحقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

أحدث ظهور لـ أنجلينا جولي مع ابنتها الصغرى.. وسر علاقتها الحالية بـ براد بيت .. صور

أخبار الفن| عدد زيجات أحمد الفيشاوي.. وتعليق نيللي كريم على أزمة كاملة أبو ذكري

أدعية تحصين المنزل بالقرآن

أشعر بالكسل قبل الصلاة .. هل علي ذنب لو صليت بدون خشوع ؟

أخبار التوك شو| أحمد موسى يكشف تفاصيل مروعة عن الصراع في إثيوبيا.. طارق شوقي: الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا.. الصحة: تضاعف أرقام إصابات كورونا

الإفتاء توضح علاج ترك الصلاة وعقوبة التكاسل عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على شيفروليه بولت الكهربائية موديل 2022 ذاتية القيادة

شاهد.. دودج تشارجر تتحول إلى سيارة كوبيه بتصميم كلاسيكي

أحدث ظهور لـ أنجلينا جولي مع ابنتها الصغرى.. وسر علاقتها الحالية بـ براد بيت .. صور