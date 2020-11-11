التجارى وفا بنك يطلق خدمات جديدة عبر الواتس آب.. تفاصيل

أطلق التجاري وفا بنك إيجيبت مؤخرًا خدمة WhatsApp for business، وتتيح هذه الخدمة سهولة التواصل والتفاعل المستمر مع العملاء من خلال تطبيق WhatsApp ، حيث يقوم فريق متخصص بتلقي الاستفسارات وتقديم المساعدة للعملاء في أي وقت وعلى مدار الأسبوع.

يعد التجاري وفا بنك إيجيبت من أوائل البنوك في مصر التي تطلق هذه الخدمة التنافسية الرائدة في مجال التواصل مع العملاء بأحدث التقنيات، وتأتي هذه الخدمة انطلاقًا من اهتمام البنك بتقديم وتوفير سبل وحلول أكثر سهولة وتنظيمًا والتي بدورها ستزيد من رضا العملاء.

وبالإضافة إلى ذلك، يستهدف التجاري وفا بنك إيجيبت إتاحة خدمات الدفع الإلكتروني من خلال قنوات رقمية متعددة ، حيث يوفر خدمة سداد الفواتير عبر ماكينات الصراف الآلي وإتاحة خاصية البطاقات اللاتلامسية والتي تيسر من خدمات الدفع وبطرق آمنة ، كما نعمل على إصدار بطاقة الدفع الوطنية ميزة.

وفي هذا الصدد، علق عبد الرفيع الهاشمي – رئيس قطاعي التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتجاري وفا بنك إيجيبت "نحرص على تحقيق استراتيجية التحول الرقمي ونعطي له أولويه عالية وذلك إيمانًا منا بأهمية التغيير التكنولوجي ودوره الفعال في تحسين الكفاءة وتطوير الأداء".