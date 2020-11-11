يطور عمل البطارية ويعمل بالذكاء الاصطناعي.. تفاصيل "Infinix Note 8"

تستمر سلسلة هواتف Infinix Note في التطور ، حيث كشفت الشركة عن الطراز الجديد لهاتف Note 8 المستند علي نظام Android 10، ونسخة جديدة من نظام التشغيل XOS تم اطلاقها لتتوافق مميزات كاميرا Note 8 مع متطلبات شبكات التواصل الاجتماعي هذا بجانب تميز الشاشة والكاميرا والأداء وعمر البطارية.

ويذكر أن الإصدار السابق من XOS المستند علي( Android 10) هو XOS 6.1 ، ولكن قامت Infinix بإصدار نظام تشغيل أقوي ، و هوXOS 7.1 لهاتف Note 8 والذي يمنح الكثير من التحكم في المظهر المرئي وواجهة الهاتف من خلال نظام تشغيل اكثر تفاعلا بجانب تحسين وحدة المعالجة المركزية في الNote 8 بالكامل من خلال الاعتماد علي معالج MediaTek G80 ذي الأداء الأفضل، بالمقارنة مع هاتفNote 7 ، يمكن أن يوفر Note 8 تجربة ألعاب سلسة للغاية وسرعة اتصال محسّنة ، بفضل تقنية Hyper Engine في MediaTek.

ثورة من الالوان تتخطي المظهر المرئي في الواجهة

في هاتف Note 8 الجديد تم إضافة لمسة من ألوان ثورية مستوحاة من Dazzling Aurora Green وتحسين تباين الألوان ، مما سيجعلك تشعر ان الهاتف الجديد Note 8 المعتمد علي الوان القطب الشمالي في نيوزلندا تحفة فريدة من نوعها ,ويمكن للمستخدمين ملاحظة هذا التغيير بسهولة بالغة.

اخترق نظام XOS العالم الخيالي من خلال تقديم ألوان ساحرة للضوء الأخضر Aurora على واجهته ومزجها مع عناصر حديثة جدًا من خلال تقديم أيقونات متكاملة ومُحدثة ,بالأضافة الي عناصر هندسية وتصميم أكثر راحة لتقليل التعب البصري.

جديد في XOS v7.1

في Note 8 ، لم يعد هناك تضييع للوقت ، والدليل الأكبر هو وضع Thunder Back الذي يسمح لك باستخدام وظيفتين على شاشة واحدة في وقت واحد. على سبيل المثال ، عندما تشاهد مقطع فيديو ، لا يزال بإمكانك المحادثة مع أصدقائك في نفس الوقت.

أكثر من حساب للتواصل الاجتماعي

عالج XOS v7.1 مشكلة إدارة حسابين في نفس الوقت معXClone,ليست هناك حاجة لاستخدام تطبيق خارجي أو هاتفين لتشغيل حساباتك لأنه يوفر تطبيقات مستنسخة لتسجيل الدخول إلى حسابات متعددة يتضمن تطبيقاتك الاجتماعية مثل WhatsApp و Messenger و Snapchat و Instagram وما إلى ذلك في نفس الوقت.

كما قام XOS v 7.1 بتحديث XNote إلى 4.0 ، مما يتيح لك تسجيل المعلومات بسرعة، أكبر مع تحسين الشكل الذي ترسمه بأصابعك بشكل مثالي.