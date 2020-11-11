6 مليارات جنيه في محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي للصرف على 10 قطاعات أبرزها "التعليم"

صرحت السيدة "مارينا ويس" المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي بأن مصر نجحت، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، في الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادي خلال 2020 بفضل الإصلاحات المالية والنقدية واصلاحات قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.





وأضافت السيدة "ويس" أن جائحة كورونا الحالية يمكن أن تكون فرصة للإسراع بتطبيق الإصلاحات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص وخلق فرص العمل مع التركيز على بناء رأس المال البشري وتمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وضمان الشمول الاجتماعي.





ويبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي، والنقل، والصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، والبترول، والمشروعات الصغيرة، والبيئة.





وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رحلة بناء التعليم المصري الجديدة والتي بدأت في أواخر عام 2017 وتغطي الآن خمس سنوات تعليمية (من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي).





وقال وزير التربية والتعليم ، إن الوزارة تنفذ خطة مختلفة من خلال المناهج التي وضعناها لدفع أبناؤنا الطلاب إلى التفكر وليس فقط اجتياز الامتحانات





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة استثمرت منذ أكثر من عامين في تنفيذ بنوك الأسئلة وبنوك المعرفة وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.





كما أكد الدكتور طارق شوقي أن تطوير التعليم في المرحلة الثانوية والذي يستهدف تغييرًا عميقًا في أساليب التقييم للتوجه نحو فهم مخرجات التعلم بدلًا من التقييم القديم الذي يقيس مهارات الحفظ والاسترجاع.





وأوضح أنه تم إجراء أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني خلال العاميين الماضيين للمرحلة الثانوية





وقال وزير التربية والتعليم : واجهنا صعوبة في بداية تطبيق التطوير ولكن الطلاب تداركوا ذلك سريعًا وحققوا تقدمًا كبيرًا في استيعابهم لتطوير العملية التعليمية.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى مراحل استخدام التقنيات الحديثة وما قامت به مصر منذ بداية جائحة كورونا بما في ذلك منصات التعلم الرقمي والتعليم عن بعد واستكمال خطط بناء تعليم مصري عصري بجودة عالمية.